France : Emmanuel et Brigitte Macron ouvre une boutique à l’Elysée

Nouvelle initiative étonnante de la part d’Emmanuel Macron. A l’occasion des journées du patrimoine, le président de la République va lancer une boutique à l’Elysée, qui proposera des produits bien particuliers.

L’édition 2018 des Journées européennes du patrimoine se dérouleront dans quelques jours, du 15 au 16 septembre. Et comme chaque année, le Palais de l’Élysée promet d’être particulièrement sollicité : tous les ans, des centaines de personnes n’hésitent pas à faire la queue devant ce bâtiment emblématique pour avoir l’occasion de le visiter. Mais si le programme est déjà intéressant en temps normal, les nouveautés de cette nouvelle édition devraient attirer encore plus de monde.

En effet, cette année, le palais de l’Élysée innove et proposera à ses visiteurs plusieurs découvertes originales : ses caves, ses cuisines, ou encore son atelier de fleuristes. L’occasion ou jamais de faire découvrir au grand public les professionnels qui se mobilisent au quotidien pour faire vivre le lieu (ils sont plus de 800, ndlr), et les coulisses du bâtiment. Attention, ces visites pas comme les autres ne sont disponibles que sur réservation sur le site des Journées du patrimoine à l’Élysée.

Mais l’initiative qui risque de faire le plus de bruit est la suivante : cette année, Emmanuel et Brigitte Macron ont décidé d’ouvrir une boutique de souvenirs au sein de l’Élysée. Un magasin éphémère, qui sera dressé dans la cour d’honneur. A la vente, les visiteurs pourront retrouver les produits estampillés de la marque Élysée – Présidence de la République, ainsi que l’avait annoncé la présidence il y a quelques mois. L’argent récolté permettra de financer la rénovation du bâtiment.

