France : un garçon rend l’âme lors d’un contrôle de Police et provoque des émeutes à Nantes

GALSEN221 – Les images font le tour de la toile depuis hier. Répondant au nom de Mamadou et âgé de 22 ans, un garçon est décédé à Nantes dans la soirée après un contrôle de police qui a mal tourné. Pour riposter, des violences ont éclaté dans le quartier de Breil, au nord.

« Les faits se sont déroulés vers 20h30 lors d’un “contrôle diligenté par un équipage de CRS suite à des infractions commises par un véhicule”, a déclaré sur place à la presse Jean-Christophe Bertrand, directeur départemental de la Sécurité publique (DDSP).

Selon le ministère de l’Intérieur, le conducteur ne portait pas sa ceinture de sécurité et n’avait pas de pièce d’identité sur lui. Le jeune homme d’une vingtaine d’années aurait donné un faux nom et les policiers auraient noté que le véhicule était “en surveillance par la PJ de Nantes dans le cadre d’un trafic de stupéfiants », informe nos confrères de Lci.

Toujours selon la même source : « les CRS – présents dans le quartier depuis une semaine, suite à des coups des fusillades – “ont reçu pour ordre de ramener le conducteur” au commissariat, a indiqué le DDSP. Mais le jeune homme “a déclenché la marche arrière de son véhicule et a percuté un CRS ” qui a été légèrement blessé aux genoux. “Un de ses collègues a fait feu et a touché le jeune homme qui est malheureusement décédé”, a-t-il déclaré. Le jeune aurait été touché à la carotide et serait décédé à l’hôpital deux heures plus tard. Selon nos informations, il était connu des services de police ».

Seul hic, plusieurs jeunes ont démenti cette version. Selon un témoin de la scène, « il n’a percuté personne », si ce n’est une voiture qui est encore là-bas. « Il a fait une marche arrière légère et le policier “a tiré à bout portant », soutient un autre jeune.

Comme on pouvait s’y attendre, « le décès a aussitôt déclenché des violences urbaines dans le quartier du Breil où des jeunes étaient armés de cocktails Molotov, selon une source policière. Des voitures ont été incendiées et un centre commercial a été en partie ravagé par les flamme ».

« Le SRPJ de Nantes et l’Inspection générale de la police nationale sont saisies de l’enquête afin de préciser la commission des faits et déterminer dans quelles circonstances le policier a été amené à faire usage de son arme », a pour sa part déclaré le procureur de la République de Nantes.

