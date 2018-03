Invité de l’ECL: Ces lobbys maçonniques et écologistes qui propulsent Ahmed Khalifa Niasse en France

YERIMPOST.COM Ahmed Khalifa Niasse est propulsé vers les grands milieux en France. Invité de prestige de la non moins prestigieuse Ecole de commerce de Lyon (ECL), le marabout-politicien profite du coup de pouce de lobbys dans l’Hexagone. Lesquels ? Les personnalités et structures évoquées dans la note ci-dessous de l’ECL consacrée à sa visite en disent long…

VENUE DE AHMED KHALIFA NIASSE

M.NIASSE, signataire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité (DDHu)

Une démarche engagée vers l’avenir

Dans le cadre de son cycle de conférences et de rencontres, le groupe Ecole de Commerce de Lyon reçoit un nouvel invité de prestige.

Après avoir reçu Jean-François COPPÉ, Nicole FONTAINE, Hervé DE CHARETTE, Dominique BUSSEREAU, Jean HEINRICH, Corinne LEPAGE, ou encore Clément MOUAMBA, nous avons l’immense honneur de recevoir son excellence monsieur Ahmed Khalifa NIASSE. A ses cotés seront présents Hervé de Charette, ministre du logement (1993 à 1995) et ministre des affaires étrangères (1995 à 1997) et Nicolas Imbert, directeur éxécutif de l’ONG Greencross.

Ahmed Khalifa Niasse, Ministre d’Etat et Ministre conseiller du Président de la République du Sénégal Abdoulaye Wade (2007 à 2009), Vice-président de l’Assemblée Nationale du Sénégal (1988), Conseiller du président Abdou Diouf, Président du conseil d’administration de AKN International et Président de l’Institut Islamique Agricole, honore le Groupe Ecole de Commerce de Lyon de sa présence.

Cet événement aura lieu le lundi 19 mars à 16 heure à l’hotel Radisson Blu.*

L’événement

La ratification de la dite DDHu par M.NIASSE s’inscrit dans une volonté immuable qui est celle de toute une nation, le Sénégal. La Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité est une charte élaborée par Madame la Ministre Corinne Lepage.

Cette signature est un acte symbolique d’engagement mais constitue également bien plus que cela en énonçant des principes, des droits ainsi que des devoirs primordiaux.

La Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité

4 Principes

* Principe de responsabilité

* Principe d’équité et solidarité mais aussi de dignité

* Principe de continuité

* Principe de non-discrimination

6 Droits

* Droit à un environnement sain et écologiquement soutenable

* Droit à un développement responsable équitable, solidaire et durable

* Droit à la protection du patrimoine commun, naturel, culturel, matériel et immatériel

* Droit à la préservation des biens communs, en particulier l’air, l’eau et le sol, et à l’accès universel et effectif aux ressources vitales

* Droit à la paix, à la sécurité humaine, sur les plans environnemental, alimentaire, sanitaire, économique et politique

* Droit au libre choix de déterminer son destin.

6 Devoirs

* Assurer le respect des droits de l’humanité, comme celui de l’ensemble des espèces vivantes.

* Assurer la transmission aux génération futures des ressources, des équilibres écologiques, du patrimoine commun et du patrimoine naturel, culturel, matériel et immatériel

* Préserver l’atmosphère et les équilibres climatiques, prévenir autant que possible les déplacements de personnes liés à des facteurs environnementaux, secourir les personnes concernées et les protéger.

* Orienter le progrès scientifique et technique vers la préservation et la santé de l’espèce humaine et des autres espèces

* Intégrer le long terme et promouvoir un développement humain et durable

* Les États ont le devoir d’assurer l’effectivité des principes, droits et devoirs proclamés par la présente déclaration, y compris en organisant des mécanismes permettant d’en assurer le respect.

Le Groupe Ecole de Commerce de Lyon est également signataire et partage les principes, droit et devoir de la DDhu . Sa mission est de sensibiliser et préparer les futurs dirigeants à la nécessité d’un mode de fonctionnement et de vie enclin à l’écocentrisme.

