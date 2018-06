Italie – Disparition d’Alassane Diallo : la communauté sénégalaise réagit

Les migrants établis en Italie vivent désormais dans “la peur”, selon Aliou Dieng, ancien président de l’association des Sénégalais de Bergamo en Italie.

“Un sentiment de peur et de préoccupation anime la communauté sénégalaise surtout avec l’insécurité qui règne, déclare-t-il, interrogé par Radio Sénégal. Nous ne pouvons que manifester notre peur surtout après l’arrivée d’un nouveau gouvernement d’union populiste d’extrême droite, qui a battu campagne sur l’insécurité causée selon ce gouvernement par les migrants.”

Aliou Dieng se prononce après le meurtre de Alassane Diallo à Via delle Querce à Corsico, en Italie.

“Nous avons appris à travers une télévision italienne qu’il a été assassiné. La première thèse nous dirige vers un règlement de comptes. Mais rien n’est encore conclu. Car une autre version fait état d’un crime raciste, déplore-t-il par ailleurs. Quelles que soient les circonstances, c’est un acte à condamner.”

Avant de poursuivre : “Idy Diène a été assassiné sauvagement à Florence il y a même pas six mois de cela. Aujourd’hui, c’est au tour d’Alassane Diallo. Nous attendons du gouvernement sénégalais de demander à la justice italienne de faire la lumière non seulement sur ce cas mais aussi sur les autres. Nous demandons au gouvernement sénégalais de prendre ses responsabilités par rapport à ces actes odieux, criminels commis sur nos compatriotes. Au gouvernement italien, de protéger tous les citoyens vivant sur le sol italien et qui apportent une contribution non négligeable à l’économie italienne.”

Seneweb.com