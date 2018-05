La chine se prépare pour une éventuelle bataille pour le contrôle des ressources de la mer de Chine méridionale

L’armée de l’air chinoise a fait atterrir des bombardiers sur des îles et des récifs dans la mer de Chine méridionale dans le cadre d’un exercice d’entraînement dans la région disputée, selon un communiqué parvenu aux médias.

Plusieurs bombardiers de divers types – y compris le fameux H-6K à longue portée, capable de frapper avec des têtes nucléaires, ont effectué des atterrissages et des décollages sur un terrain d’aviation qui n’a pas été identifié après avoir effectué une simulation avec un entraînement sur des cibles en mer, a annoncé l’armée chinoise.

Selon le communiqué, le pilote du bombardier H-6K a effectué une formation d’assaut sur une cible maritime désignée, puis a effectué des décollages et des atterrissages dans un aéroport de la région, décrivant l’exercice comme une préparation pour la bataille pour la Mer de Chine méridionale”.

L’avis, publié sur le compte de micro-blogging Weibo du PLAAF, n’a pas précisé le lieu de l’exercice.

Les Etats-Unis ont envoyé des navires de guerre dans des zones contestées de la mer de Chine méridionale afin de contester les revendications de souveraineté de la Chine sur le territoire, qui sont également revendiquées par le Vietnam, les Philippines, Taiwan, Brunei et la Malaisie. Les eaux sont des routes de navigation mondiales vitales et contiennent ce que l’on croit être des gisements importants de pétrole et de gaz naturel.

“Les Etats-Unis restent attachés à un Indo-Pacifique libre et ouvert”, a déclaré le porte-parole du Pentagone, le lieutenant-colonel Christopher Logan.

” La poursuite de la militarisation par la Chine des zones contestées dans la mer de Chine méridionale ne fait que soulever des tensions et déstabiliser la région”.

Wang Mingliang, un expert de la défense cité dans la déclaration chinoise, a déclaré que les exercices de décollage et d’atterrissage aideront l’armée de l’air à “renforcer sa capacité de combat face aux menaces à la sécurité maritime”.

Le mouvement intervient quelques semaines après que le réseau américain CNBC a rapporté que la Chine avait installé des défenses anti-navires et air-air sur les avant-postes dans les îles Spratly qui sont également revendiquées par le Vietnam et les Philippines, citant des sources proches des renseignements américains.

Washington a averti que Pékin ferait face à des “conséquences” non spécifiées sur sa militarisation de la mer de Chine méridionale, et a déclaré qu’il avait soulevé la question avec la Chine.

Dans une analyse publiée sur son site Web, le SCRS a indiqué que l’emplacement de la piste serait l’île Woody, la plus grande base de la Chine dans les îles Paracel, qui est également revendiquée par le Vietnam et Taïwan.

La Chine a utilisé beaucoup de ressources pour remettre en état des terres sur les récifs qu’elle contrôle dans la région et a construit des installations civiles et militaires dans la zone contestée.

Les installations militaires chinoises comprennent des bases aériennes, des systèmes radar et de communication, des installations navales et des armes défensives, y compris des pistes d’atterrissage capables d’accueillir des avions militaires.