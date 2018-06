La guerre est déclarée entre la France et la Ligue de défense noire africaine pour Mamoudou Gassama

Bonjour la Communauté,

Nous ne pouvons pas nous taire sur ce qui se trame concernant notre petit frère Mamoudou Gassama.

Reprenons les faits, nous avons mis en lumière son parcours et sa situation ce qui a été repris dans toute la presse, après cela le consul de Mali 🇲🇱 à pris contact avec lui, puis la suite médiatique chez Macron et à la mairie de Montreuil et prochainement peut-être Avec Zidane .vous avez pu les voir dans la presse. S’en est suivi son accueil entaché de mépris chez les pompiers par le chef gradé que nous avons dénoncé pour défendre l’honneur et la dignité de notre frère ainsi que celle de l’Afrique insultée. Voilà qu’hier il y a eu un nouvel épisode.

Hier (31-05-18) nous devions voir notre frère Mamoudou à Montreuil avec une maman créatrice de mode africaine, la fondatrice de Rok’sel Dsn, qui ayant été touchée par l’histoire de Mamoudou, son sort et son parcours par les routes de l’enfer en Libye en écoutant son bon cœur elle a voulu offrir de magnifiques tenues africaines qu’elle a fait elle-même, afin que Mamoudou soit beau et digne parce qu’il le mérite et qu’il fait la fierté de toute l’Afrique. Et c’est normal c’est un enfant d’Afrique. Nous la saluons au passage pour sa grande gentillesse et sa solidarité exemplaire.

Tout s’annonçait bien avec ces belles actions, sauf que nous avons eu la mauvaise surprise de voir mis en place un verrouillage écartant petit à petit es proches amis ,cousin , familles qui étaient La depuis le début , autour de Mamoudou comme vous avez pu le voir sur nos vidéos en direct live. A cause de la récupération politique, des Sponsors, Et autres qui gravite autour de mamoudou .

Nous expliquons une adjointe ou agent de la mairie, Djénaba Keita , une africaine, a visiblement été détachée auprès de Mamoudou , et elle s’est apparemment transformée en agent de communication sans que sa position autour de Mamoudou soit réellement claire. Elle est quoi au juste une élue ou un agent privé ?

Alors que nous attendions Mamoudou à son hôtel pour le voir tranquillement au calme loin de l’agitation de la rue comme convenu, tout d’abord le premier contact avec cette personne a été très mauvais et agressif de son fait. Elle s’est autorisée à venir nous agresser en nous demandant cash de façon agressive « vous êtes qui ?» sans la moindre correction d’usage. Puis elle de façon très sèche dans sa voix elle a donné l’ordre à Mamoudou de filer direct dans sa chambre se reposer, elle s’est adressée à lui sur un ton comme si c’était un chien et tout cela pour pas qu’il nous parle alors que nous discutions ensemble tranquillement entre frères.

Bref passons après que nous ayons patiemment attendu pendant près de 2h, nous revoyions Mamoudou devant la mairie de Montreuil, là c’était bon nous avons commencé à tourner le live avec lui devant la mairie. Comme vous avez pu le voir sur les images vidéos il était tout content de pouvoir enfin nous parler et surtout de s’exprimer librement. Nous avons entamé comme vous l’avez vu un petit direct bref pour que Mamoudou puisse parler à la communauté, donner de ses nouvelles, remercier pour les soutiens qu’il reçoit de toute l’Afrique et dire ce qu’il aurait voulu dire tout simplement. Cela ne devait pas être long car nous ne voulions pas le mobiliser trop longtemps, c’était juste pour lui donner une force. Et alors que Mamoudou très heureux s’exprimait pour la communauté et qu’il allait dire quelques mots en soniké qui est sa langue maternelle voilà que Djénaba la madame l’agent de la mairie vient l’arracher de force de son direct live pour le faire rentrer dans la mairie sous le prétexte qu’il avait des rendez-vous et l’empêcher de parler tranquillement en disant gérer Ie programme de mamoudou. Il était déjà près de 20h il faut le préciser.

Au final la maman n’a pas pu donner à Mamoudou toutes les superbes tenues qu’elle avait portées pour lui offrir. Même des enfants et des gens qui voulaient prendre des photos avec lui et bien à cause de la fameuse Djénaba de la mairie de Montreuil cela n’a pas été possible. Vous rendez vous compte même des gamins qui sont fières de Mamoudou n’ont pas pu prendre des photos avec lui parce qu’elle lui mettait la pression alors que Mamoudou en toute simplicité cela ne lui posait pas de problème de prendre des photos avec les mamans, les papas et les enfants fiers de lui.

Alors il faut dire sans détours ce qui se passe.

La mairie à fait du petit frère citoyen d’honneur de la ville et sous prétexte que ville ferait des choses au Mali en partenariat avec le Mali, c’est à la mairie de Montreuil que le Mali qui se serait déchargé de ses responsabilités aurait confié Mamoudou. Suite à ce micmac et bien voilà qu’à présent la mairie fait comme si Mamoudou leur appartenait.

Par le biais de Djénaba ils font comme si ce sont eux qui gère Mamoudou, mais où étaient-ils quand il était en galère sur le sol français et qu’il toquait aux portes? Et puis il est fait citoyen d’honneur de la ville comment cela se fait qu’il soit flanqué à l’hôtel ibis style à 30€ la nuit et non dans quelque chose de plus viable ?

Autre chose que nous devons dire aussi, actuellement avec la garde rapprochée de Djénaba autour de Mamoudou il est empêché de s’exprimer comme il le veut avec sa communauté et là il semblerait que l’on cherche à gommer le fait que Mamoudou soit un fils d’Afrique et qu’il est africain en voulant mettre en avant qu’il soit français .

Parce que quand bien même il aura des papiers français cela ne change pas son identité première maternelle. Un breton ou un corse ne sont pas parisiens parce qu’ils habitent à Paris, ils restent bretons et corses où qu’ils soient dans le monde.

Il se passe également que Mamoudou a le droit de parler aux médias meanstream, mais de parler à des supports médias alternatifs de la communauté par contre là il n’en a pas le droit, nous l’avons vu hier. Cela veut dire qu’on le prive de sa liberté de parole si l’on comprend bien.

En voyant la caméra de la LDNA, cette Djénaba a pris peur, pourquoi qu’y a-t-il à cacher ?

Pourquoi ne veulent-ils pas non plus que Mamoudou parle de lui-même et non quelqu’un d’autre à sa place, parce que parlant le soniké il devrait avoir le droit de parler librement dans sa langue avec un traducteur comme on le fait pour des allemands, des anglais…etc. ?

Pourquoi (sujet qui fâche) ne veulent-ils pas que Mamoudou parle de lui-même des migrants, de son parcours de migration douloureux, des choses atroces qu’il a vécu et qui le marque, de sa situation de galère en France depuis qu’il est arrivé …etc ?

Au vu de ce que nous avons vu hier devant la mairie de Montreuil, de l’appropriation et récupération que la mairie fait de Mamoudou, ils agissent avec lui comme s’il était leur propriété pour servir leurs intérêts politiques de politiciens. Ensuite quand la fête médiatique sera finie ils vont l’abandonner comme une chaussette sale et le frère sera de nouveau en galère. Nous la connaissons déjà la chanson.

Nous ajoutons que cela se passe aussi parce que nous ne nous protégeons pas suffisamment entre nous. Quand nous avons un ou une des nôtres qui se retrouve en danger ou qui fait des choses exceptionnelles comme Mamoudou nous devons prendre le réflexe de l’entoure.

Nous à la LDNA nous avons fait notre part mais il n’est pas normal que d’autres en ayant les capacités ne se soient pas bouger pour aider à mettre le petit frère à l’abri et non qu’il en soit réduis à vivre à l’hôtel avec tous les risques que cela peut comporter si un jour ses nuits ne sont plus prises en charge. Ce que la maman créatrice de mode a eu comme réflex spontané de générosité voilà ce que nous devons avoir nous la communauté.

LiguedeDefenseNoireAfricaine