Le Premier ministre israélien a démontré l’étendue de son mépris envers les immigrants africains

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré mardi qu’une barrière électronique le long de la frontière israélo-égyptienne avait sauvé l’Etat juif des attaques djihadistes ou ce qui, selon lui, serait pire – une vague de migrants africains.

“Si ce n’était pas la barrière, nous serions confrontés … aux attaques sévères des terroristes du Sinaï, et quelque chose de bien pire, un flot de migrants illégaux d’Afrique”, a déclaré le bureau de Netanyahu lors d’une conférence de développement dans le désert d’Israël. ville de Dimona.

Le ministère de l’Intérieur indique qu’il y a actuellement environ 42 000 migrants africains en Israël, principalement du Soudan et de l’Erythrée, et le gouvernement a ordonné que des milliers d’entre eux doivent partir ou faire face à une peine d’emprisonnement illimitée.

Ils ont commencé à se glisser illégalement en Israël en 2007 à travers ce qui était alors une frontière poreuse avec la région du Sinaï en Egypte.

La frontière avec le désert israélien du Néguev a depuis reçu une clôture hi-tech de 200 kilomètres et l’afflux s’est arrêté.

Netanyahu a déclaré qu’une vague d’immigration non-juive menacerait le tissu même d’Israël.

“Nous parlons d’un Etat juif et démocratique, mais comment pourrions-nous assurer un Etat juif et démocratique avec 50 000 puis 100 000 et 150 000 migrants par an”, a déclaré Netanyahu.

“Après un million, 1,5 million, nous ferions mieux de fermer boutique”, a-t-il ajouté. “Nous n’avons pas fermé, nous avons construit une clôture.”

Aujourd’hui, le mont Sinaï est un champ de bataille entre l’armée égyptienne et les djihadistes du groupe État islamique (EI).

L’armée a lancé une campagne le 9 février après que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui se présente aux élections ce mois-ci pour un second mandat, lui a donné un délai de trois mois pour écraser l’EI dans le Sinaï.

Al- Sisi a lancé son ultimatum en novembre après que des hommes armés présumés de l’EI aient tué plus de 300 fidèles dans une mosquée du Sinaï associée à des mystiques musulmans soufis.