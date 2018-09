NBA : le salaire exorbitant de Lebron James chez les Los Angeles Lakers

Objet du transfert de l’été outre-Atlantique, la star NBA Lebron James a été accueillie comme il se doit à Los Angeles, où les Lakers ont érigé un véritable pont d’or en son honneur.

Du haut de ses 33 ans, LeBron James a du pain sur la planche à la veille de sa 16e saison NBA. Après avoir fait les beaux jours des Cavaliers de Cleveland et du Heat de Miami, l’intéressé a décidé de relever le challenge que lui proposaient des Los Angeles Lakers en quête d’un second souffle. En quittant sa franchise originelle, retrouvée en 2014 – non sans une belle compensation.

Le triple champion NBA (2012, 2013, 2016) a paraphé un contrat de quatre ans avec les Lakers – un bail évalué à 153,3 millions de dollars par le média américain ESPN, qui s’est amusé à décliner ces émoluments majuscules selon différentes échelles de temps. King James percevra donc quelque 467 000 dollars par match disputé, 9 700 dollars par minute et 162 dollars par seconde (environ 139 euros).

