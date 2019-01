ay-Z, Beyoncé et Kanye West seraient impliqués dans un scandale en Norvège. Une enquête a été ouverte sur Tidal, un service de musique en streaming appartenant à Jay-Z. On le soupçonne d’avoir frauduleusement augmenté les écoutes des albums de Beyoncé et de Kanye West, information rapportée par lanouvelletribune.info, lue par Senegal7.

Les chiffres d’écoutes des albums de Beyoncé (Lemonade) et de Kanye West (The Life of Pablo) en 2016 auraient été sérieusement gonflés par Tidal. Du côté de la Norvège, on reproche au service de streaming d’avoir joué en boucle ces deux albums sur des comptes d’utilisateurs à leur insu. Ce qui lui a permis de gonfler les chiffres d’écoutes de ces productions. Les autorités du pays ont déjà interrogé quatre ex employés et employés dudit service de streaming. Certains auraient avoué avoir constaté cette augmentation artificielle des chiffres d’écoutes.

A noter que Jay-Z a vendu ses 33% qu’il détenait chez Tidal à Softbank en 2017 pour la bagatelle somme de 200 millions de dollars. Concernant Kanye West, il a quitté plateforme de musique en streaming en juillet 2017 sous prétexte que Tidal lui devait 3 millions de dollars.