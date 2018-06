(Photos + Vidéo) Mondial 2018 : leur avion en feu, les saoudiens échappent au pire

GALSEN221 – L’équipe nationale de l’Arabie Saoudite est passée tout près d’une catastrophe. Et pour cause, son voyage pour Rostov où elle doit affronter l’Uruguay ce mercredi a été marqué par un incident spectaculaire. Alors que l’avion dans lequel les joueurs se trouvaient à quelques encablures de sa destination, un de ses moteurs a pris feu. Fort heureusement, l’appareil un A 319) a pu se poser à Rostov et la délégation saoudienne est sortie indemne de ce vol chaotique.

فيديو لتصوير لحظة إشتعال النار في جناح الطائرة .. pic.twitter.com/vqquyDQI5V — اخبار كرة القدم (@Nsports24) June 18, 2018

Galsen221.com