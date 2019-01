Emiliano Sala, ancien attaquant du FC Nantes en partance pour Cardiff, est porté disparu depuis lundi soir, quand l’avion qui l’emmenait au Pays de Galles est sorti des écrans radars. Alors que les recherches ont été suspendues, de nombreux détails sur ce vol posent question… Emiliano Sala, buteur argentin du FC Nantes depuis 2015, est monté à 20h15 ce lundi 21 janvier 2019 dans un avion privé qui devait l’emmener à Cardiff, son nouveau club. L’avion, un monomoteur de type Piper PA 46, est sorti des écrans radars alors qu’il survolait la Manche environ une heure plus tard. Après deux jours de recherches intensives, interrompues ce mercredi soir, aucune trace de l’appareil n’a encore été retrouvée. Les circonstances de la disparition de l’avion de tourisme dans lequel est monté Emiliano Sala restent très floues, comme la préparation de ce vol. Le pilote a été identifié comme Dave Ibbotson, un Britannique expert en finance. Un second pilote aurait été sur le point de monter dans l’avion à l’aéroport de Nantes, mais aurait renoncé juste avant le décollage, selon plusieurs médias. Ce dernier, présenté comme Dave Henderson, assure qu’il ne se trouvait pas à Nantes le soir du décollage. Plusieurs messages postés par le pilote de l’appareil, mais aussi par Emiliano Sala lui-même, ont été exhumés et laissent entendre que l’avion n’était pas très sûr. Dans un message transmis sur WhatsApp à ses proches depuis l’appareil, juste avant sa disparition, Emiliano Sala dit avoir « peur » d’un avion « sur le point de tomber en morceaux ». Emiliano Sala, buteur argentin du FC Nantes depuis 2015, est monté à 20h15 ce lundi 21 janvier 2019 dans un avion privé qui devait l’emmener à Cardiff, son nouveau club. L’avion, un monomoteur de type Piper PA 46, est sorti des écrans radars alors qu’il survolait la Manche environ une heure plus tard. Après deux jours de recherches intensives, interrompues ce mercredi soir, aucune trace de l’appareil n’a encore été retrouvée. Les circonstances de la disparition de l’avion de tourisme dans lequel est monté Emiliano Sala restent très floues, comme la préparation de ce vol. Le pilote a été identifié comme Dave Ibbotson, un Britannique expert en finance. Un second pilote aurait été sur le point de monter dans l’avion à l’aéroport de Nantes, mais aurait renoncé juste avant le décollage, selon plusieurs médias. Ce dernier, présenté comme Dave Henderson, assure qu’il ne se trouvait pas à Nantes le soir du décollage. Plusieurs messages postés par le pilote de l’appareil, mais aussi par Emiliano Sala lui-même, ont été exhumés et laissent entendre que l’avion n’était pas très sûr. Dans un message transmis sur WhatsApp à ses proches depuis l’appareil, juste avant sa disparition, Emiliano Sala dit avoir « peur » d’un avion « sur le point de tomber en morceaux ».

