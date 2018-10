Akon ne lâche pas l’affaire. Le chanteur américain d’origine sénégalaise garde toujours dans sa ligne de mire la Maison Blanche. Dans un entretien accordé à un magazine américain et repris par Les Échos, il a réitéré son intention, clamé il y a quelques mois, de se présenter à la présidentielle américaine en 2020.

“Je pense que je vais participer aux élections de 2020 et j’y pense très sérieusement, a-t-il assuré. Je ne veux pas me présenter pour le simple plaisir de me présenter, mais je veux poursuivre mes projets et que ça donne suffisamment d’élan pour que les gens disent : ‘Vous savez quoi, si vous êtes candidats, nous vous soutiendrons’.”

Seneweb.com