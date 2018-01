Racisme, Pub H&M : Diddy propose 1 million de dollars à l’enfant

En pleine polémique H&M, le rappeur Diddy a lui aussi réagi, s’offrant au passage un petit coup de publicité.

Après le chanteur The Weeknd, Diddy a également réagi à la campagne polémique de H&M. Si l’artiste canadien a décidé de rompre le contrat qui le lie à la marque suédoise, le rappeur américain a lui proposé un contrat publicitaire au petit garçon qui a posé pour celle de H&M.

Depuis lundi, H&M est sous le feu des critiques. La marque a choqué de nombreux internautes en postant une publicité montrant un petit garçon noir, portant un sweat vert à capuche, sur lequel il est imprimé « singe le plus cool de la jungle » (« coolest monkey in the jungle »).

« Le roi le plus cool du monde »

Diddy, précédemment connu sous le nom de Puff Daddy, possède une marque de vêtements, Sean John (son vrai nom est Sean John Combs), a également tweeté un dessin avec le petit garçon portant un hoodie estampillé « Le roi le plus cool du monde », et appelle au respect.

Selon le journal Metro, le rappeur a proposé au jeune garçon un contrat d’un million de dollars. On ignore si les parents de l’enfant ont accepté l’offre. C’est en tout cas l’occasion de parler de Diddy et de sa marque.

Vêtement retiré

Le rappeur The Weeknd a indiqué qu’il ne travaillerait plus jamais avec la marque, tout comme le rappeur G-Easy, qui s’apprêtait à collaborer avec H&M et a décider de revenir sur ce partenariat. « Je ne peux permettre d’associer mon nom avec une marque qui a pu laisser passer cela », a-t-il tweeté dans un long message d’explication.

H&M s’est excusé et a annoncé mardi le retrait du sweat-shirt. « Nous avons non seulement retiré la photo de nos chaînes, mais aussi le vêtement de notre offre », a indiqué H&M sur son compte Twitter.

