Réseaux sociaux : à peine lancée, la page de Mamoudou Gassama prise d’assaut

Le jeune malien qui a sauvé la vie d’un enfant de quatre ans samedi à Paris, et naturalisé mardi, a une nouvelle identité numérique. L’héro malien désormais français naturalisé a une page facebook au nom de « Mamadou Gassama Officiel ! » Visiblement, bien encadrée, la page du jeune sapeur-pompier compte déjà plus de 100 mille Like. Une vidéo titrée « Merci de me soutenir » est quant à elle vue par plus de 130 mille personnes et aimée par plus de 6000 fans. Sous les posts, les commentaires fusent par milliers ; le nombre des like explosent. Celui qui était encore quelques heures avant un simple inconnu et en situation irrégulière en France s’est vu changer le destin par les réseaux sociaux.

En effet, c’est le buzz et l’émotion créée par la vidéo de son geste de bravoure et d’humanisme qui a fait basculer sa vie. En le recevant lundi à l’Elysée, le président Français Emmanuel Macron a reconnu que la réaction de l’Etat ne serait pas la même si cet acte n’avait pas été publié sur Internet.

C’est un fait réel et témoigné par plusieurs autres commentaires dans la métropole. Car, plusieurs autres Gassama sont passés et passent au quotidien inaperçu ! N’empêche, Mamadou Gassama, le « spider man », lui peut remercier les réseaux sociaux. C’est visiblement pourquoi le jeune franco-malien s’y met.

Entre prière dédiée pour ses « frères et sœurs qui sont morts en tentant de rejoindre l’Europe par l’eau », et sa nouvelle vie de sapeur-pompier, en passant par son « amour pour la France », Mamadou Gassama transmet de l’émotion « digitale » ; en témoignent les milliers de commentaires sous ses posts… Si par centaine, des internautes appellent le jeune à garder la tête froide, son autre défi sera de continuer à soigner son identité numérique et à garder le contact avec son public. Comme quoi, le numérique peut tout changer en un clin d’œil !

