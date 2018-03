Rihanna fait perdre 800 millions de dollars à l’application Snapchat

Nouveau coup dur pour Snapchat. Alors qu’un tweet de Kylie Jenner aurait fait perdre des millions de dollars à l’application, c’est au tour de Rihanna de faire chuter leur cours en bourse… Et à raison. Il y a quelques jours, la chanteuse a publié un message assassin. En cause ? Une pub qui proposait de la gifler.

L’idée a de quoi écœurer alors que les violences faites aux femmes sont au cœur de l’actualité, d’autant plus quand on sait que Rihanna elle-même, est une ancienne femme battue, passée à tabac par son ex, Chris Brown. « Je pense à toutes les femmes, enfants et hommes victimes de violences conjugales dans le passé, et surtout à tous ceux qui n’ont pas encore parlé… Vous nous avez abandonnés ! Honte sur vous. Débarrassez-vous de cette appli et de ces excuses », a-t-elle clamé.

Mais ce coup de gueule a un prix : 800 millions de dollars, selon le Wall Street Journal, qui affirme que le cours de l’application a chuté de 3.6% en bourse, suite à la déclaration de la chanteuse. Ses fans se sont en effet mobilisés pour montrer leur désaccord avec Snapchat, en désinstallant l’application en masse. La chanteuse a par ailleurs reçu de nombreux messages de soutien de ses adeptes, très fiers de son engagement contre les violences aux femmes.

Télé-Loisirs