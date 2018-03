La situation s’aggrave en Italie : les Sénégalais se révoltent dans les rues après le meurtre d’un des leurs

GALSEN221 – En Italie, tous les regards sont tournés vers Florence depuis le début de l’après-midi et le meurtre d’un immigré sénégalais. Très remontés, les compatriotes de ce dernier ont décidé de ne pas rester les bras croiser et de réagir. Galsen221, qui suit l’affaire de près, est en mesure de vous dire que les Sénégalais de la localité ont investi les rues pour manifester leur mécontentement. Dans une vidéo reçue, on peut les voir marcher tout en détruisant des objets sur leur passage. Ils ne sont d’ailleurs pas les seuls à manifester à travers l’Italie.

Pour rappel, ce lundi 5 mars, un ressortissant sénégalais du nom de Idy Diène a été froidement assassiné par un vieil italien de 65 ans, Roberto Pirrone, qui a déclaré vouloir se suicider, mais n’ayant pas le courage il a ouvert le feu à plusieurs reprises sur la première personne rencontrée, qui n’est malheureusement autre que le sénégalais tué.

Pour la communauté sénégalaise de Florence, il s’agit tout bonnement d’un acte raciste avec le politicien d’extrême droite Matteo Salvini qui a vendu sa haine à tout le pays.

Pendant ce temps, dans le Nord de l’Italie, à Padova, les fascines ont brûlé une mosquée.

La situation est plus que jamais grave de l’autre côté des Alpes.

