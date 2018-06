USA : Marceline Diop alias Mounass (Lifeline) condamnée à 2 ans de prison

Marceline Diop, âgée de 24 ans et actrice de la série «Lifeline » a été arrêtée au mois de mars pour avoir transporté 108 sacs de cocaïne à Plattsburgh dans un bus Greyhound depuis New York avec ses copines. Jugée le 9 avril devant le tribunal du comté de Clinton devant le juge Keith Bruno, elle a été condamnée à 2 ans de prison ferme et une amande de 375 $ en frais et surcharges.

Rappel des faits

Marceline Diop est arrivée à Plattsburgh le 22 mars dans l’autobus Greyhound et a pris un autre véhicule que la police a arrêté. Elle a été arrêtée pour possession de drogue, a déclaré le procureur du district du comté de Clinton, Andrew Wylie, dans un communiqué de presse.

Marceline Diop a été arrêtée, avec quatre autres, sur une période de deux jours dans le cadre d’une enquête plus large.

Ses complices que sont Katie L. Cook, 23 ans, de Plattsburgh; Katrina P. Burnell, 29 ans, de Plattsburgh; Henry Hart, 38 ans, de Lake Placid; et Thurmesha R. Young, 23 ans, de Bronx ont également été accusées de possession criminelle au troisième degré d’une substance contrôlée.

La police a saisi 125 sacs d’héroïne, 115 sacs de crack et environ 9 000 $ en liquide.

Marceline Diop travaillait de concert avec Young, qui a également été arrêtée pour possession d’une grande quantité d’héroïne dans une chambre d’hôtel de la ville de Plattsburgh.

L’enquête a révélé que Marceline Diop et Young avaient fourni de grandes quantités d’héroïne et de cocaïne dans la grande communauté de Plattsburgh pendant environ un mois avant leur arrestation.

Marceline Diop était représentée par l’avocat Bronx Neville Mitchell.

Marceline Diop est incarcérée à l’Établissement correctionnel pour femmes de Bedford Hills, où elle est arrivée lundi.

Sa date de sortie la plus ancienne est le 21 décembre 2019 et sa durée maximale se termine le 5 avril 2020.

Dakaractu