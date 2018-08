Vidéo : 3 mois après, Mamoudou Gassama revient en large sur son acte héroïque et sa nouvelle vie

Il a acquis une notoriété soudaine en sauvant la vie d’un petit garçon, le 26 mai dernier, dans le 18e arrondissement de Paris. En escaladant plusieurs étages d’un immeuble pour récupérer l’enfant suspendu dans le vide, Mamoudou Gassama, jeune Malien sans-papiers, a vu son destin basculer. Trois mois plus tard, il le raconte au micro de Salhia Brakhlia pour BFMTV. Et a gardé précieusement toutes les distinctions qui lui ont été décernées: “Ça fait plaisir, parce que c’est un trophée”.

Mamoudou Gassama a reçu la médaille Grand Vermeil de la Mairie de Paris, le titre de citoyen d’honneur de Montreuil lui a été proposé, il a rencontré le président Macron et a vu sa situation régularisée. Il garde par ailleurs un souvenir ému de sa rencontre avec le président malien, qui l’a accueilli en héros: “Je suis content. Je suis malien donc je suis fier. C’est mon pays aussi.”

Une nouvelle vie démarre

Depuis, il a signé un contrat de 10 mois pour effectuer un service civique au sein de la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris: “Ma vie a changé, tout a changé. Je n’avais jamais imaginé auparavant devenir pompier ou rencontrer le président”, explique-t-il humblement. Il a également pu déménager: “La mairie de Montreuil m’a aidé à avoir un appartement”.

Aujourd’hui, Mamoudou Gassama prend des cours de français. Et reste confiant quant à l’avenir: “Mon futur, je le vois très bon et tranquille. Et j’espère que ça restera comme ça le plus longtemps possible.”

BFMTV