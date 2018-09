Vidéo – Brésil : Khadim un jeune sénégalais devient célèbre grâce à son honnêteté

L’exemple de l’honnêteté d’un jeune Sénégalais, qui travaille en tant que colporteur à Porto Alegre, est ravi par les habitants de la capitale de l’état de Rio Grande do Sul.

Mardi (6), il vendit de petits objets dans une rue du centre-ville lorsqu’il passa devant l’homme d’affaires Roberto Schotkis , 51 ans. Il a acheté des lacets pour 5 $, et a donné en échange 3 billets de 2 reales au Sénégalais Khadim , âgé de 23 ans.

Lorsque l’homme d’affaires a tourné le dos et est parti, il a senti quelqu’un piquer son épaule. C’était Khadim, qui courait après le client pour l’avertir que par erreur, Roberto avait donné un billet de 100 dollars , pensant que c’était 2 dollars.

Dans une interview accordée à Only News Good , Roberto, qui travaille dans le secteur de l’immobilier, se dit ravi. « Un exemple d’honnêteté, petit, mais dans cette vague de malhonnêteté qui caractérise le pays, c’est un exemple », at-il déclaré.

L’homme d’affaires l’a remercié, a pris une photo de l’honnête gars et l’a publié sur sa page Facebook . Il ne pensait pas que cela aurait un tel impact. En 24 heures, le poste comptait plus de 13 000 tannés et 15 000 actions sur la page de Roberto. Il y avait encore 40 mille dans la page de la préfecture de Porto Alegre, qui partageait également l’histoire.

Répercussion

Roberto avait peur de la répercussion de l’affaire sur les réseaux sociaux. « J’ai été surpris. Je ne m’attendais pas à avoir autant de retour. Les gens ont été déplacés. Il est intéressant de voir comment un petit acte d’honnêteté sensibilise les gens , peut-être qu’ils sont sensibles à la propagande du vol au Brésil », at-il déclaré.

« Les exemples comme celui-ci doivent toujours être mémorisés, honorés et publiés »; « Le monde a un chemin, nous avons juste besoin de gens plus honnêtes, un exemple de citoyen, félicitations aux Sénégalais »; « Nous avons besoin de toute urgence de personnes comme Khadim à la présidence du pays », sont quelques-uns des commentaires formulés par les partisans de Roberto.

L’entrepreneur comprend pourquoi l’affaire a généré cette agitation. « Les gens sont dégoûtés de la mauvaise foi dans le pays et ont été enthousiasmés par le geste de Khadim retourner R $ 100, les données comme si elles étaient R $ 2. Exemple pour nos politiciens qui ont pillé le Brésil », écrit Roberto sur sa page Facebook.

Des surprises

Mercredi, Roberto est revenu sur le site pour remercier, prendre goût à Rarin et montrer que le jeune Sénégalais a raison de suivre le chemin de l’honnêteté. « J’ai acheté 40 reais dans ses produits et je lui ai donné un autre pourboire de 60 reais », a déclaré Roberto.

En pratique, Khadim a reçu les 100 reais qu’il a rendus à l’homme d’affaires.

Et comme celui qui fait le bien reçoit bien, ce ne serait pas différent avec Khadim. Il est devenu célèbre après le rebond. Plusieurs habitants sont allés au point où il travaille, entre les rues d’Andradas et le général Vitorino, pour l’accueillir et prendre des photos.

Dans celui-ci, l’immigré a gagné plus de clients et la possibilité d’améliorer la vie loin de son pays.