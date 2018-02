Vidéo – Chine : des ouvriers construisent une gare en 9 heures !

GALSEN221 – Si on compare la rapidité des chinois à la lenteur des chantiers en Afrique et plus particulièrement au Sénégal, on se rend très vite compte de l’écart gigantesque qui existe. A preuve, en Chine, à Longyan dans le Sud-Est, pour terminer une première partie des travaux d’une ligne de chemin de fer, 1500 ouvriers ont travaillé sans aucun répit.

Ainsi, le chantier a débuté à 18h30 et s’est terminé vers 3 h du matin dans la nuit du 19 au 20 janvier.

Durant ces petites heures, une gare et trois grandes voies ferrées ont été construites. Chapeau bas.

