Vidéo: Nouveau clip de Booba «À la folie»

Booba, de son vrai nom Élie Yaffa, né le 9 décembre 1976 à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, est un rappeur français. Il est membre du 92i, un collectif de rap français dont il a été le fondateur, regroupant initialement des rappeurs issus des Hauts-de-Seine, Mala et Bram’s (ce dernier est mort le 21 mai 2011), Il l’est également ex-membre du groupe mythique du rap français Lunatic, avec son ancien acolyte Ali, auquel y s’fait connaître aux milieux des années 90. Businessman très actif, il lance sa propre marque de vêtements streetwear en 2004 et son propre parfum nommé Ünkut, ainsi qu’un site web, une chaîne TV et une web radio tous trois autour de la marque OKLM.