GALSEN221 – A l’occasion du Sommet Africain qui a débuté hier et qui se termine aujourd’hui 19 janvier, au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CIDAD), les « petits anges » de la Corée du Sud ont rendu un vibrant hommage au Sénégal en reprenant l’hymne nationale du pays, sous les regards d’une assemblée fascinée et pleine d’admiration.

Galsen221.com