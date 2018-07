Vidéo + Photos : à 8 ans, un enfant décroche le Bac en Belgique

Après avoir terminé six années d’études en seulement un an et demi, un jeune surdoué de 8 ans vient de décrocher son Bac à seulement… 8 ans. Laurent, puisque c’est son nom, y est arrivé en suivant des cours particuliers. La raison de ces cours ? Il s’ennuyait trop en classe.

S’il avait suivi un cursus normal, il serait actuellement en CE2. Mais, ce natif d’Ostende n’a rien de normal. Doté d’un QI exceptionnel de 145, il va donc s’inscrire à la rentrée à l’université avec une incroyable marge d’avance.

Galsen221.com