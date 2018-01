Vidéo: le prince saoudien Al-Walid libéré ce samedi

Le milliardaire saoudien Al-Walid ben Talal a été libéré samedi à la suite d’un « arrangement » financier avec les autorités, près de trois mois après son arrestation dans le cadre d’une purge « anticorruption » sans précédent dans le royaume, en réalité une tentative du prince Mohammed de consolider son pouvoir.

Agé de 62 ans, le prince milliardaire était le plus haut placé des quelque 350 personnalités dont des princes, des ministres, des ex-ministres et puissants hommes, détenues notamment à l’hôtel Ritz-Carlton de Ryad, dans le cadre d’une campagne lancée le 4 novembre par le prince héritier Mohammed ben Salmane, fils du roi et homme fort du pays..

« Le procureur général a approuvé un arrangement avec le prince Al-Walid ben Talal », et ce dernier a ensuite pu rentrer chez lui en cours de matinée, a indiqué une source gouvernementale sans fournir de précision sur cet arrangement.

Interrogé si le prince allait rester à la tête de la Kingdom Holding Company, la même source a répondu par l’affirmative.

Al-Thawra news