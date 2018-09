GALSEN221 – Sidiki Kaba n’est pas prêt d’oublier la scène qu’il a eu à vivre dans les rues des Etats-Unis. Et pour cause, il a été hué et chahuté par tout petit groupe d’individus qui lui a réclamé sur plusieurs mètres la libération de Karim Wade, sans oublier de s’en prendre à lui et au président Macky Sall. Ce n’est pas la première fois qu’un membre du gouvernement actuel fait face à une telle situation à l’étranger.