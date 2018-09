Adama Ndao, plus connue sous le nom de Adiva, est arrivée en Italie en 2003. Comme tous immigrés elle a commencé par de petits boulots pour s’en sortir, même sur les plages d’Italie les plus célèbre où elle a eu l’occasion de faire des tresses à la Veronica du (Grande Fratello) Bagno VIP. Pour se professionnaliser, elle fait la navette entre la Suède et l’Italie chez sa sœur, la coiffeuse internationale Experte en cheveux Awa Ndao.

Passion de la coiffure, passion des êtres qui l’entourent anonymes ou célèbres, Adiva croit qu’il faut faire ce que l’on aime pour réussir et pour être heureux.

Son talent : convaincre, avec la force de l’évidence, d’un style, d’une coiffure pour obtenir un résultat qui installe la confiance

Elle manie ses ciseaux avec art, passion et précision… Elle a des doigts de fée mais aussi un tempérament bouillonnant, un rire reconnaissable entre mille et un enthousiasme communicatif ! Unique en son genre ! Ses clients vous le diront…

En 2005 elle innove et ouvre le premier salon de coiffures et accessoires africain à Cervia Adiva Extension pour la valorisation de la culture sénégalaise et africaine.