Interview de l’ambassadeur Jackson: un modèle en stratégie de développement socioéconomique en Afrique

Monsieur l’Ambassadeur, la Fondation P-ARI en est à sa 43e année d’intervention socioéconomique discrète et stratégique.

Q: Comment expliqueriez-vous l’idéologie appliquée de la Fondation?

R: Depuis plus de 3 500 ans, l’histoire a été répétée dans des cycles socio-économiques de 100 ans.

Sans une compréhension claire de cette réalité, il est impossible de comprendre les tendances et les événements géopolitiques et socio-économiques actuels.

Ce n’est que pendant les 500 dernières années de ciblage, d’exploitation et de manipulation néfastes que l’Afrique et ses royaumes ont cessé d’être une force socio-économique puissante et respectée sur la Terre.

La solution au problème de l’Afrique et de ses descendants dans le monde doit être intégrée de manière stratégique et positive aux réalités de notre époque et mise en évidence par un mécanisme qui produit des résultats objectifs, fondés sur l’expérience, empathiques et équitables.

Le processus ne doit pas être articulé à l’avance, car il peut facilement être détourné, calomnié et / ou corrompu avant que les bénéficiaires visés ne réalisent les avantages concrets.

En développant de manière positive et en intégrant des opportunités de développement socio-économique éthiques, co-dirigées, dans les réalités qui se manifestent actuellement; en collaboration avec nos partenaires en capital mondiaux, amoureux de l’humanité et en coentreprise … un modèle durable et plus équitable peut émerger au profit de nos jeunes, qui l’adapteront et le porteront pour le bénéfice socio-économique positif de nos générations futures .

Puisque nous sommes chacun à 100% de notre expérience et de notre exposition personnelles, notre jeunesse, et même le monde, doit * VOIR * la réalité de la vision qui se développe, afin d’accepter, de croire et de prendre la copropriété et la corresponsabilité pour la mise en œuvre. de la vision en tant que premiers et ultimes bénéficiaires.

C’est ça en quelques mots.

Les activités passées, présentes et futures font partie de ce qui était, est et sera nécessaire pour un avenir positif pour l’Afrique et le monde.