Émile François Gomis commence à se rapprocher de l’antichambre des ténors. Pour le moment, il est encore prématuré de positionner ce combattant dans la catégorie des espoirs les plus proches les plus proches des ténors. On fait allusion à Sa Thiès, Malick Niang, Yékini Jr, Garga Mboosé, pour ne citer que ceux-là. Franc a une marge de progression très prometteuse.

Le 8 mars dernier à l’arène nationale, Franc a battu Bébé Saloum de l’école Djimbory de Thiaroye Gare. Ce succès lui fait franchir un certain cap. S’il persévère dans dynamique et parvient à enchaîner les combats et à les gagner, ce lutteur de l’écurie Parcelles Mbollo pourrait, dans les années à venir, frappe à la porte des Géants de l’arène.

Sunu Lamb

Lutte TV

