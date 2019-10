Dans l’histoire de l’administration sénégalaise, Amadou Lamine Dieng est le premier Dg d’une Institution à être nommé et dégommé avant son installation. Cela tient au fait que le choix du Dg de l’Ipres qu’il devrait piloter est du ressort du Conseil d’administration et non du président de la République. Et le président Sall a dû revenir sur sa décision en aynat compris que c’est son entourage qui l’aurait induit en erreur.

Senegal7