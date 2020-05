L’heure est à l’incertitude. Quasiment un an jour pour jour après sa première tentative de suicide, Isabelle Balkany aurait tenté de se suicider. C’est ce qu’annonce le site Actu.fr dans sa section Normandie, ce samedi 2 mai 2020. La femme politique de 72 ans serait hospitalisée

Isabelle Balkany, ancienne figure incontournable de la droite française et ex-élue de Levallois-Perret, aurait donc une nouvelle fois tenté de mettre fin à ses jours. Un terrible geste qui remonterait au 26 avril, date à laquelle elle n’a d’ailleurs plus rien posté sur ses réseaux sociaux qu’elle affectionne tant et qui lui permettent de partager son quotidien ou ses coups de gueule. « Isabelle Balkany a été hospitalisée au CHU de Rouen (Seine-Maritime), dimanche 26 avril 2020. Selon nos informations, l’ancienne élue de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) était dans sa résidence de Giverny (Eure), lorsqu’elle a tenté de mettre fin à ses jours à l’aide de médicaments, vers 20h30 dimanche », peut-on lire sur le 76actu.

Le site local précise que l’épouse de Patrick Balkany était toujours hospitalisée le 30 avril. Cette tentative de suicide rappelle le triste scénario similaire qui s’était produit l’an dernier lorsque Isabelle Balkany avait déjà opté pour des médicaments afin de s’en aller paisiblement, le 1er mai 2019. Par la suite, elle s’était expliquée sur son geste, en pleine débâcle judiciaire. « J’ai eu un burn-out complet lié au fait que je travaille beaucoup, à la fatigue, à quatre ans d’une instruction totalement à charge. Je dois dire que j’en avais marre de recevoir des insultes de tous ordres sur ces réseaux sociaux. J’ai eu un burn out complet qui m’a provoqué un coma, trois semaines d’amnésie totale et des problèmes neurologiques très importants puisque je ne pouvais pas tenir seule debout », avait-elle dit sur BFMTV.

Les ennuis juridiques d’Isabelle Balkany la poursuivent encore. Déjà condamnée comme son mari pour fraude fiscale, elle est dans l’attente du délibéré de l’appel pour blanchiment de fraude fiscale. Le verdict de leur procès est attendu pour le 27 mai 202