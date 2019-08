Un accident, d’une rare violence, a coûté, lundi après-midi, entre Trinitapoli et Foggia, la vie à un jeune Sénégalais.

Collision mortelle

Un jeune de 20 ans perd la vie dans une terrible collision frontale, et neuf personnes blessées. La victime, d’origine sénégalaise voyageait à bord une « Passat » avec cinq autres ouvriers. Le véhicule est entré en collision avec une Fiat’Sedici’ avec une famille à bord, rapporte foggiatoday.it, visité mardi par Senego.

Ouvrier agricole

Cet ouvrier agricole sénégalais, âgé d’à peine vingt ans, est victime d’un grave accident de voiture survenu, hier après-midi, sur la route nationale 62, qui relie Trinitapoli à Cerignola. Le jeune homme était domicilié à Borgo Mezzanone.

5 autres migrants africains

D’après les constatations du policier, chargé de l’enquêtes, le jeune homme se trouvait à bord d’une Volkswagen Passat avec cinq autres ouvriers africains, identifiés. Pour des raisons qui restent à déterminer, la Passat est entrée en collision avec une Fiat’Sedici’ qui se déplaçait dans le sens inverse.

Un miraculé

Quatre personnes étaient à bord (le père, la mère, le fils de 7 ans et un ami) toutes blessées et transportées à l’hôpital. Dans l’ensemble, l’accident de la route a fait un mort et neuf blessés. Plus inquiétant encore est l’état de santé du Roumain de 42 ans résidant à Cerignola, à bord du » Sedici « , transporté par hélicoptère à la Casa Sollievo della Sofferenza. L’homme coincé dans les débris en a été extirpé par les pompiers. Il est hospitalisé dans un état critique.