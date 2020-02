Un Sénégalais est dans de beaux draps. Accusé d’avoir séquestré, violé et volé une Colombienne à Cagliari, il a été arrêté et mis en prison… Un mois après l’arrestation de son compatriote et complice, rapporte castedduonline.it, visité mercredi par Senego.

Séjour du Sénégalais en prison

Cagliari – Après l’arrestation de son complice, en janvier dernier, un Sénégalais de 27 ans, se retrouve à la prison de Uta, à Cagliari. Il est accusé d’avoir violé, volé et enlevé une Colombienne chez elle.

Saint-Valentin

Le jour de la Saint-Valentin, les carabiniers de Cagliari ont arrêté un homme d’origine sénégalaise, détenteur d’un permis de séjour régulier. Ceci, à la suite d’une ordonnance de détention provisoire rendue par le tribunal de Cagliari.

En effet, le Sénégalais, selon le rapport de la police judiciaire, est accusé, avec son compatriote, arrêté en janvier dernier, d’avoir kidnappé, violé et volé une Colombienne à Cagliari.

Le film des violences sexuelles

Les faits remontent dans la nuit du 19 au 20 janvier. Cette nuit là, la femme trouvée par les deux hommes chez elle, au centre-ville, est menacée, sur le pas de sa porte, par l’un d’eux avec un couteau.

Ensuite, elle a été forcée d’avoir des relations sexuelles et dépouillée de quelques bijoux et billets de banque.

Une horrible scène enregistrée par les caméras de vidéosurveillance installées près de la maison de la victime.

Ainsi, le jeune sénégalais a été placé sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt du district d’Uta, Cagliari.