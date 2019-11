Cet émigré honore les Africains. En effet, le Sénégalais Lamine a annihilé la tentative de vol d’un Tunisien dans un magasin chinois.

Les protagonistes

C’est une histoire racontée par des migrants. Un Tunisien vole un emporium chinois et un migrant sénégalais parvient à le bloquer et à récupérer les biens volés. C’est ce qui s’est passé à Campobello di Mazara, où un homme, Lamine Camara, invité du camp de travailleurs saisonniers installé par la Croix-Rouge dans l’ancien moulin à huile « Fontane d’oro » à Campobello di Mazara. Le Sénégalais a fait preuve d’un geste de grande sensibilité civique.

Le Tunisien sur scène

Les faits se sont déroulés à Viale Risorgimento, près du magasin général en face du supermarché Crai. Dans le magasin tenu par des ressortissants chinois entre un Tunisien qui prend des vêtements. Son intention est de les voler. C’est la Chinoise à la caisse qui remarque le vol, grâce aux caméras de vidéosurveillance installées dans l’entreprise. Mais au moment d’expliquer au Tunisien de rendre ce qu’il a volé, elle reçoit une pluie de coups de poing, occasionnant des contusions.

Et Camara surgit

C’est ainsi que le migrant sénégalais entre en action. Lamine Camara, observant la scène, parvient à se jeter sur le voleur tunisien, réussissant à récupérer les biens volés. Ce qui lui a valu des remerciements de la dame chinoise et autres compliments de certains des habitants de Campobellesi qui ont assisté à la scène. Et les volontaires de la Croix-Rouge, à leur tour, ont magnifié l’accueil de migrants du camp, rapporte castelvetranoselinunte.it, visité jeudi par Senego.