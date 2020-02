Les journaux italiens n’ont pas tari de critiques sur Kalidou Koulibaly, après sa prestation dimanche contre Contre Lecce, au San Paolo.

Ce n’est pas la meilleure saison à Naples et certainement pas la meilleure pour Kalidou Koulibaly non plus, noteilmionapoli.it, visité lundi par Senego.

Gattuso déçu par le Sénégalais

Selon le site, le Sénégalais de retour, est tant attendu par les fans. Et, son propre entraîneur. Gennaro Gattuso, était impatient de le retrouver, mais il a été très déçu par la performance d’hier dimanche après-midi au San Paolo.

Concert de critiques des journaux

Contre Lecce, poursuit le média, le Sénégalais n’a même pas réussi une seule fois à arrêter l’intenable Lapadula, qui a gagné tous les duels. Et 4/5 des journaux nationaux n’ont pas bien noté Kalidou koulibaly. « Confusion et chaos », « Saison catastrophique », écrivent les journaux.

Retour de blessure

Ce dimanche, Napoli a subi une nouvelle défaite très alarmante (2-3) contre Lecce, coïncidant avec le retour, deux mois après sa blessure, du défenseur sénégalais, Kalidou Koulibaly.