Que de bonnes nouvelles pour le football européen ce jeudi. Aprés l’annonce de la reprise de la Premier league (17 juin), en Italie, la Serie A peut souffler.

Selon L’Equipe, après consultations entre la Fédération, la Ligue et le gouvernement, le championnat d’Italie va reprendre le 20 juin. Il était interrompu depuis le 9 mars par l’épidémie de coronavirus.

A l’issue d’une réunion programmée à 18h30 entre le Ministre des Sports italien Vincenzo Spadafora, le président de la Fédération Italienne de Football Gabriele Gravina ainsi que tous les représentants des ligues, des joueurs, entraîneurs et arbitres, la date du 20 juin a été officialisée par Spadafora. « Le Comité technique et scientifique a donné son accord sur le protocole et la fédération m’a assuré qu’elle avait un plan B et un plan C. A la lumière de ces considérations, le championnat peut reprendre le 20 juin », a-t-il déclaré.

Mais la Serie A ne marquera pas le retour du foot en Italie. En effet, celui-ci va revenir dès le 13 juin avec les demi-finales de la Coupe d’Italie (Napoli-Inter et Juve-Milan). wiwsport.com

