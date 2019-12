Le cas Omar Daffe atterrit sur Rai 2. L’Agazzanese et le gardien sénégalais, victime de propos racistes, il y a une semaine, sont accueillis et honorés par Fazio, présentateur d’émission sur ladite chaîne.

Tapis rouge à Daffé et son équipe

« Tu as fait une chose merveilleuse ». C’est en ces termes que Fabio Fazio, présentateur de « Che tempo che fa », diffusé, chaque dimanche sur Rai 2, a accueilli les Agazzanese dans les studios de télévision.

Une bonne tranche horaire réservée au Sénégalais

Le cas Daffe, le gardien de but sénégalais victime d’insultes racistes dimanche 25 novembre, à Bagnolo in Piano, a occupé les dix premières minutes de retransmission en direct. Et, Fazio est revenu sur cette rocambolesque histoire qui a fait le tour des médias nationaux.

Daffé et enfants rassurés

« Aujourd’hui, il faut ramener tes enfants dans les tribunes pour qu’ils assistent à tes prestations », a de nouveau déclaré l’hôte au gardien de but. Qui a mis en exergue l’hospitalité, mais il a surtout souligné qu’ »en Italie, les bonnes gens sont nombreuses ».

« Nous avons peut-être besoin de plus de détermination pour isoler certaines autres personnes qui ont des idées fondées sur des préjugés ».