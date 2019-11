Les Carabiniers le lui ont rapporté intact, avec les documents et l’argent, alors qu’il avait presque perdu espoir. Cela se passe en Italie et ne parle pas de racisme ou autre acte de xénophobie, mais de la geste belle de grandeur d’un émigré sénégalais…

Cagliari. Un médecin perd son portefeuille. Mais le retrouve avec ses 120 euros et autres documents grâce à un jeune sénégalais. Les Carabiniers l’ont ramené intact, avec documents et argent, alors qu’elle avait presque perdu espoir.

Le riche contenu du portefeuille

En plein centre de Cagliari. Valeria S., une orthopédiste à Cagliari, raconte l’histoire et explique sa mésaventure qui a connu un happy end. « Je perds mon portefeuille. A la maison, je tourne et retourne tout pour le trouver en vain. Mon désespoir était à l’aune du contenu car il y avait des documents, des cartes de crédit, de l’argent et deux choses qui me tenaient vraiment à cœur et que je ne pouvais pas acheter ou récupérer ».

Ce coup de téléphone salvateur

Ce soir, un coup de fil…Madame est convoquée à la Brigade, un citoyen a apporté son portefeuille. « Heureuse je pense tout de suite qu’au moins, les documents sont en sécurité ! Je vais le chercher à la Brigade », rapporte castedduonline.it, visité mardi par Senego

L’honnêteté du jeune sénégalais magnifiée

« Madame, il y avait 120 euros. Le bonheur…. un honnête citoyen a ramené le portefeuille complet. Même les souvenirs et l’argent… même les pièces de monnaie. Peut-être qu’il ne l’a même pas ouvert.

J’ai demandé à qui je devais cette faveur et on m’a répondu que c’était un garçon sénégalais. Peut-être qu’il aurait eu besoin des 120 euros, mais il n’y a pas touché…. il m’a rendu heureuse ».