Les agresseurs du Sénégalais battu à Palerme, ont été tous identifiés. Ils sont presque tous mineurs.

La police a identifié les agresseurs de Boubacar Kandé, 20 ans, originaire du Sénégal, pris à partie samedi soir à Palerme, pour un passage à tabac clairement raciste, rapporte palermo.gds.it, visité mercredi par Senego.

Un gang de quatre membres mineurs

Le gang compte quatre membres mineurs. Les enquêteurs du commissariat central de la police d’État de Palerme ont, depuis le début, visionné les images des caméras de surveillance. Le groupe d’agresseurs était composé d’une dizaine de personnes, dont un adulte, dont le rôle serait, pour l’instant, marginal et ne fait pas l’objet d’une enquête. Les enquêtes sont coordonnées par le bureau du procureur des mineurs.

Le jeune sénégalais s’est rendu hier mardi, en compagnie de ses avocats, dans les bureaux du poste de police pour préciser la plainte et fournir à la police toutes les informations nécessaires pour retrouver les agresseurs.

Voici la teneur de sa plainte

« On m’a crié nègre de m… Partez », a déclaré la jeune victime. « Samedi soir, » dit l’émigré, « quand j’ai fini mon travail à minuit et quart et que j’étais sur le point de rentrer chez moi, j’ai emprunté la Via Roma jusqu’à la gare où j’habite. J’ai tourné à droite vers le Teatro Massimo pour arriver dans la via Maqueda.

Un enfant de 12 ans m’a frappé et un autre m’a donné…

Arrivé à une petite place, j’ai essayé de me faire de la place dans la foule avec mon vélo quand un garçon d’environ 11-12 ans est arrivé et m’a frappé sur le ventre en criant ‘negro di m… Il faut que tu te tires d’ici. Entre-temps – poursuit-il – un garçon plus âgé est venu et a répété la même phrase et immédiatement après, un autre est venu et a retiré le maillot de derrière mon dos et m’a donné un coup de poing au visage qui m’a fait tomber ».

…Un coup de poing dans l’œil

Des personnes qui ont assisté à la scène sont « intervenues pour nous séparer ». J’ai donc repris mon vélo et j’ai essayé de changer d’itinéraire depuis la Via Cavour pour rentrer chez moi. Mais ils m’attendaient avec les casques de scooter à la main. L’un d’entre eux m’a donné un coup de poing dans l’œil par derrière. Je suis tombé et j’étais entouré de plusieurs types qui ont commencé à me donner des coups de pieds et de poings ».

Des Italiens solidaires et la municipalité se porte partie civile

En tous cas, note la source, nombreux sont les témoignages de solidarité reçus par le jeune sénégalais, Boubacar Kandé, et les deux jeunes qui l’ont secouru. La municipalité de Palerme a annoncé qu’elle se porterait partie civile.