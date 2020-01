Le Sénégalais qui se masturbait devant une petite fille a été mis au arrêts. Il risque cinq ans de prison ferme.

En pleine séance de masturbation…

Le Sénégalais de 50 ans se masturbait devant une petite fille, avant d’être arrêté et promis à un procès pour attentat commis devant mineur.

L’homme a été surpris se masturbant dans la Via Como à Milan devant une petite fille et sa mère.

…Dans une rue passante

La police, rapporte le site morningonline.ch, relayé par Senego, a été avertie par un passant qui, en se rendant au gymnase, s’est retrouvé contre son gré sur les lieux.

5 ans d’emprisonnement

Ignorant la présence de la mineure et des autres passants, le quinqua a continué à agir jusqu’à ce que la patrouille intervienne. Comme l’exige le Code pénal, le Sénégalais risque de purger » jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.