Le Modou-modou avait déposé son drap sous un gazebo où un couple avait pris place avec leur fils, rapporte corriere.it, visité par Senego. Et, c’est sans doute l’élément catalyseur qui a déclenché l’agression contre l’immigré. Une version confirmée par de nombreux témoins…

Le film de l’agression…

“Il m’a dit que j’étais un nègre et que je n’avais pas besoin d’être ici. Et puis, après quelques propos injurieux, il m’a frappé au visage”. L’histoire est racontée par Mamady Dabakh Mankara, 25 ans, un Sénégalais qui vit en Italie depuis 4 ans et qui, depuis plus d’un an, est employé dans une coopérative de Grosseto qui s’occupe d’enfants handicapés.

L’enfant, âgé de 8 ans, essayait de calmer le parent en lui disant qu’il y avait de la place pour tout le monde, mais le père en colère frappait Mamady.

…Confirmé par d’autres témoins…

La scène, selon la version du jeune Africain, qui a été confirmée par de nombreux témoins, s’est produit samedi sur la plage libre de Castiglione della Pescaia (Grosseto) dans un ancien établissement de bains qui abrite maintenant des colonies d’enfants.

Le Sénégalais aux urgences

Des garçons italiens auraient vu la scène et tenté de défendre le Sénégalais sans succès, puis quelqu’un a appelé les Carabiniers. Le jeune Sénégalais a été conduit aux urgences de Grosseto où un certificat d’incapacité de travail 7 jours pour des ecchymoses et une coupure à la lèvre, lui a été délivré.

Aujourd’hui, Mamady va probablement dénoncer cet homme et porter plainte pour que justice soit faite. . .

