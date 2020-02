Le Coronavirus continue de terroriser les Italiens. En Europe, l’Italie, pays le plus touché, a atteint mercredi soir la barre des 400 cas recensés et compte 12 morts. Le virus touche également le football. Ce matin AFP révéle qu’un joueur évoluant en Serie C, en Italie, est infecté.

L’Europe plus que jamais atteint

Les cas de contamination au coronavirus Covid-19 continuent d’augmenter : Grèce, Brésil, Pakistan, Macédoine du Nord, Italie France et Géorgie ont connu leur premier cas cette semaine.

Un premier malade français est mort dans la soirée de mardi à Paris. Le match du tournoi des Six Nations de rugby entre l’Irlande et l’Italie, prévu le 7 mars, est reporté. Le dernier jour du carnaval de Nice, attendu samedi, est annulé.

Le virus touche également le football.

Le premier cas, dans le monde du ballon rond, touche un joueur de Serie C, en Italie. La Nazione qui ne souhaite pas révéler l’identité du joueur, assure qu’il est mis à l’écart pour le moment par son équipe. Toujours selon les informations du média cité, ce sont les médecins du club en question qui ont réalisé les premiers tests, qui se sont avérés positifs.