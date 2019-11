Un Sénégalais de 21 ans a été arrêté à Salerno pour avoir falsifié un permis de séjour.

Arrestation

Le jeune sénégalais, qui a demande le renouvellement du permis de séjour au moyen d’un passeport falsifié, a été arrêté en flagrant délit par la police d’Etat de Salerne, rapporte zerottonove.it, visité lundi par Senego.

La 2e page à l’origine

Le citoyen sénégalais de 21 ans s’est présenté au bureau de l’immigration de la Direction de la police de Salerne pour demander le renouvellement du permis de séjour expiré. Dans ce cas, il a produit, comme pièce d’identité, un passeport sénégalais dont la deuxième page de couverture, sur laquelle figurent les données personnelles et la photo, présentait des anomalies qui l’ont fait considérer comme suspect de mensonge.

Faux et usage de faux

Après vérification des codes de sécurité par les agents de la police des frontières maritimes et aériennes de Salerne pour s’assurer de l’authenticité du document et de sa falsification évidente, le jeune homme a été déclaré en détention, parce qu’il était responsable du délit de détention d’un document valable pour une fausse expatriation.

Après les formalités d’usage, le Sénégalais a été mise à la disposition de l’autorité judiciaire et emmené à la maison carcérale de quartier de Salerne.