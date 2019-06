Italie : Une vidéo relance l’affaire Ousseynou Sy

Du nouveau dans l’affaire Ousseynou Sy qui avait incendié le 20 mars dernier à Milan, en Italie, un bus avec 51 passagers à bord. Les enquêteurs ont découvert une vidéo qui prouve qu’il voulait perpétrer un massacre. La vidéo, une « proclamation » de 37 mn avec une musique orientale en toile de fond, a été bloquée pour ne pas générer une haine envers les Africains. C’est ce que rapporte Alberto Nobili du Pôle anti-terroriste du Bureau du procureur de Milan.

Selon Vox Populi, Ousseynou Sy, qui avait un couteau et un pistolet factice, allait commettre un carnage sur le chemin de l’aéroport de Linate. En possession d’un briquet, il a aspergé le sol de l’autobus de dix litres d’essence. Il a saisi les téléphones portables et a bloqué les portes du véhicule avec des chaînes, non sans attacher les mains de ses otages. Sy a ensuite activé le panneau lumineux en dehors avec l’écriture « hors service » et obscurci les fenêtres.