Ce dimanche, l’AC Milan accueillera l’AS Roma pour un duel entre deux grands rivaux du football italien dans le cadre de la 28e journée de la Serie A. Pour le comte de la reprise, les deux formations ont remporté leur match

La Roma va tenter de consolider sa cinquième place en Serie A, qualificative en Europa League, même si la Ligue des champions est encore mathématiquement jouable. De son côté, Milan jouera pour se hisser au niveau des places européennes.

Dans ce match, le bookmaker 1xbet voit des chances de victoire à peu près égales pour les deux équipes. “Milan” est en jeu pour 2,68, et la victoire de “Roma” peut être mise pour 2,62. Le tirage est évalué à 3,45.

Le Milan AC est actuellement 8ème de Serie A et concède 3 unités de retard sur la 6ème place, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue Europa. Un peu plus poussifs, les Rosseneri n’ont remporté qu’un seul de leurs 5 derniers matchs disputés avant la pause forcée, pour 2 défaites et 2 matchs nuls. Depuis la reprise, ils ont tenu tête, hors de leurs bases, à la Juventus en Coupe d’Italie (0-0) mais cela n’a pas suffi pour se qualifier pour la finale. Lundi dernier, ils se sont imposés à Lecce pour leur reprise en championnat (4-1). Le Milan AC devra faire sans son attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic, le défenseur potentiellement titulaire Musacchio et le remplaçant Duarte, tous blessés. Après des débuts difficiles, l’international croate Ante Rebic a désormais trouvé ses marques et il a inscrit son 7ème but en championnat lors de la dernière journée. A 11 journées du terme de la saison, une qualification en C3 reste cependant d’actualité, la 6ème place n’étant jamais qu’à 3 points !

Une Europa League que l’AS Rome a d’ailleurs l’habitude de disputer ces derniers temps, et que le club romain a d’ailleurs de grandes chances de retrouver. 5ème avec 48 points, la Roma est bien partie pour disputer cette compétition avec ses 6 points d’avance sur Naples, mais ne perd pas encore de vue la 4ème place, synonyme de Ligue des Champions ! L’Atalanta, 4ème, compte en effet 54 points, et 6 points peuvent largement se remonter en l’espace de 11 rencontres… Dans l’effectif de la Roma, il est important de signaler les forfaits du gardien n°1 Pau Lopez et de la pépite Zaniolo. Auteur d’un doublé lors de la dernière journée, l’expérimenté Edin Dzeko reste la principale menace offensive des Giallorossi.

Les deux clubs ont des difficultés en défense, donc les bookmakers pensent que le jeu est susceptible de rouler. Sur un total de plus de 2,5 buts, vous pouvez parier pour 1,78, et le total ne fera pas moins de 2,06.

