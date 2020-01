Jaaw Ketchup a été sacré à la Calebasse de l’excellence. Le jeune homme a remporté le prix du meilleur humoriste de l’année.

C’est sur sa page Instagram que l’humoriste a fait l’annonce. Se réjouissant de cette distinction, Jaaw Ketchup a remercié ses fans et ses admirateurs.

» C’est un immense honneur pour nous tous et aussi pour moi personnellement de recevoir cette gratification récompensant un travail de longue haleine. Ce n’est jamais facile de créer et d’innover dans un domaine aussi développé et aussi important que le nôtre et c’est aussi pour cela que je souhaiterais remercier tous les membres de notre société. Cette récompense prestigieuse nous motive à continuer notre travail. Meilleur humoriste 2019″, lit-on sur sa page.

