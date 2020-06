L’acteur sombre peu à peu…

Ce lundi 29 juin, France 3 diffuse “La soupe aux choux” dès 21h05. La comédie sortie en 1981 met en scène deux retraités et bons vivants, Le Glaude et Le Bombé incarnés par Louis de Funès et Jean Carmet. S’ils mènent une vie tranquille, leur existence est bouleversée lorsqu’un ovni atterri dans le jardin du Glaude. Ce dernier va se lier d’amitié avec l’extraterrestre joué par Jacques Villeret. Un rôle sur mesure pour le comédien qui prête généralement ses traits à des personnages respirant la joie de vivre. Les téléspectateurs se souviennent de François Pignon dans “Le dîner de cons” ou encore du Marechal Von Apfelstrudel dans “Papy fait de la résistance”. Mais Jacques Villeret décédé en 2005 avait une certaine noirceur que son ancienne femme raconte dans un livre.

Jacques Villeret rencontre Irina Tarassov en 1973, leur relation débute cinq ans plus tard. Mais l’acteur est déjà en proie à des démons, notamment l’alcool. Petit à petit, il se terre dans sa noirceur. Sa compagne raconte dans “Un jour, tout ira”, son livre sorti en 2005, la descente aux enfers de son ancien mari. “L’alcool est un instrument pour lui. Passé un nombre de verres, il retrouve la colère qui l’encombre depuis l’enfance, se prenant pour le maître du monde, menaçant, agressif et parfois dangereux” se souvient Irina Tarassov dans les colonnes de Gala au moment de la sortie de son livre. Elle y raconte “l’enfer” que l’acteur lui a fait vivre. Si elle tente de le quitter, il menace de se suicider. Un quotidien éprouvant au cours duquel Jacques Villeret se réfugie encore plus dans l’alcool et perd de plus en plus pied avec la réalité. Dépressif, jaloux, mélancolique…il sombre peu à peu. Son mariage avec Irina Tarassov prend fin en 1998 lorsque l’acteur tente de mettre le feu au lit conjugal.

Par Non Stop People TV