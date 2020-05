Ce célèbre dicton Loin des yeux près du cœur prend tout son sens en ce 14 mai 2020. À la suite de plusieurs mois de confinement pour le monde entier, la vie reprend son cours, mais dans la majorité du temps uniquement au sein d’un même pays. Une épreuve difficile pour les expatriés…

Les Américains ont retrouvé une vie normale vers la fin avril, pour la France ce fut dès le 11 mai dernier. Mais pas question pour beaucoup de personnes de reprendre une vie totalement normale. À Los Angeles, Jade Hallyday est confinée avec sa mère Læticia Hallyday, sa sœur Joy et leurs chiens. Une épreuve difficile pour la petite famille ayant plusieurs attaches en France.

Si Læticia Hallyday est bien triste loin de son amoureux de restaurateur Parisien Pascal Balland, Jade, elle, est affectée par le manque de sa meilleure amie Nina. Ce jeudi 14 mai, la jeune fille loin des USA a d’ailleurs souhaité faire part de sa tristesse sur son compte Instagram. Dans sa story, on peut voir une vidéo de Jade Hallyday prenant soin d’elle face à son miroir, pendant que Nina la filme en cachette. Une vidéo accompagnée d’une légende très explicite « Mon plus gros manque Jade Hallyday » avec un émoticône pleure et un cœur. Même avec la distance, l’amitié des deux jeunes filles est toujours d’actualité. Pourtant compliqué d’entretenir une jolie relation à distance, c’est à travers des nombreuses photos postées sur leurs réseaux sociaux respectifs que Nina et Jade restent soudées.

Malgré la distance, et son déménagement officiel pour Los Angeles, la fille de Johnny Hallyday reste très fusionnelle avec sa famille et plusieurs de ses amis d’avant. Régulièrement, on peut voir, sur son compte Instagram, de nombreux clichés d’elle accompagnée de ses amis, notamment d’Aristote, son acolyte de toujours. Récemment, la sœur de Laura Smet et David Hallyday lui a d’ailleurs fait une touchante déclaration pour son anniversaire, « Je t’aime tellement. Je suis très chanceuse d’avoir un si génial meilleur ami. Et je serai toujours là pour toi peu importe ce qu’il se passe. Je t’aime tellement fort. Tu me manques ». On espère qu’ils se retrouveront bientôt.

O.M

