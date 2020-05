Pour s’occuper lors du confinement, Jade Hallyday et sa mère Laeticia s’éclatent sur l’application Tik Tok, un réseau social très apprécié des ados. Ce lundi 11 mai, mère et fille ont partagé une étonnante vidéo de leur reprise du titre Angel Eyes de Abba.

Un confinement joyeux. Jade Hallyday a trouvé la parade pour ne pas s’ennuyer lors de cette pandémie de coronavirus. Pour passer le temps, la jeune adolescente s’éclate sur l’application Tik Tok, qui permet d’enregistrer de courtes vidéos en playback, et met même sa mère à contribution. Ce lundi 11 mai, Laeticia Hallyday a posté une séquence étonnante sur Instagram, qui en surpris plus d’uns.

Sur la séquence, Jade Hallyday et sa mère apparaissent comme si elles sortaient de la douche mais néanmoins apprêtées comme des divas. L’adolescente de 15 ans, vêtue d’une première serviette de bain, et d’une autre qu’elle a noué autour de ses longs cheveux bruns, apparaît avec des lunettes de soleil blanches très tendance, collier Tiffany’s autour du cou et un verre à cocktail à la main, dont les ongles rouges ne passent pas inaperçus. A ses côtés, sa mère en peignoir, avec lunettes de soleil et serviette sur la tête, une bouteille de Clamato juice (Jus de tomate) s’amuse à les servir. Devant l’objectif, mère et fille enchaînent les mimiques sur le titre Angel Eyes d’Abba. Un clin d’oeil réussi au film Mamma Mia, Here we go again, reprenant les titres du groupe Abba avec Meryl Streep notamment.

Une belle complicité

En commentaire de cette séquence, Laeticia Hallyday s’est amusée à déclarer qu’elle envisageait de partir en tournée avec Jade. La mère de famille a par la suite remercié ses deux filles pour cette superbe matinée à l’occasion de la fête des mères. Les fans de la veuve du rockeur ont, semble-t-il, très apprécié cette vidéo. Beaucoup ont loué la jolie complicité qui unit la mère et la fille sur cette amusante séquence.

Il y a quelques jours, c’est avec son autre fille Joy, que Laeticia Hallyday montrait ses talents de playback et de danseuse sur Tik Tok. Un bon moyen de se défouler, alors que la mère de famille a récemment confié ne toujours pas avoir fait son deuil suite à la mort de Johnny Hallyday.

