Bonne nouvelle pour les fans de Jade Lagardère. La jeune femme de 29 ans vient de faire son grand retour sur les réseaux sociaux, après plus de six mois d’absence.

Pour certains fans de Jade Lagardère, l’attente fut longue. Peut-être même intenable. La jeune femme de 29 ans est enfin de retour sur les réseaux sociaux, et notamment sur son compte Instagram. L’épouse d’Arnaud Lagardère a posté ce 22 juin une vidéo, où elle se met en scène toute souriante. Mais que les plus curieux se tiennent : la mannequin ne fait nulle mention de la raison de cette absence prolongée. Seul un commentaire vient accompagner la publication. « Parfois,il faut être capable de s’éloigner, de prendre du recul, de partir longtemps, pour comprendre certaines choses. Après plus de six mois, me revoilà. J’espère de tout cœur que vous allez tous bien », écrit-elle.

Quelle cause a pu motiver cet éloignement ? Le 9 décembre 2019, la maman de Liva, Nolan et Mila avait inscrit en légende d’un cliché en noir et blanc d’elle : « J’ai besoin de temps ». Sur la photographie, on pouvait notamment distinguer sur son avant-bras le prénom de son mari, « Arnaud ». Un message pour son époux ? En effet, le couple était confronté depuis plusieurs mois à des rumeurs de séparation, obligeant Arnaud Lagardère à faire une mise an point. « Mon amour, j’assume avec toi tes photos, tes textes, peu importe comment ils sont interprétés – la plupart du temps à contre sens », déclarait-il dans un très long post Instagram. « J’aime ce que tu es et j’aime ce que tu fais. Ceux qui donnent des leçons de comportement sont généralement les plus mal placés et les plus efficaces à cacher leurs propres turpitudes. »

Est-ce le début d’un renouveau pour Jade Lagardère ? Les aficionados de la Belge attendent sûrement avec impatience la suite des aventures d’Amber Blake. En effet, la jeune femme est l’auteure d’une bande-dessinée, dont les deux premiers tomes sont sortis en 2017 et 2018, aux éditions Glénat. Avant son absence prolongée, elle avait d’ailleurs part de son envie que sa série soit adaptée à la télévision.

Bonjourdakar

L’article Jade Lagardère de retour après 6 mois d’absence : cette vidéo inattendue est apparu en premier sur Snap221.info.