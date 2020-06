Jahman regrette le partage des vidéos obscènes des mineurs sur les réseaux sociaux. Selon le chanteur, ces jeunes ont certes commis des erreurs mais il y a des gens qui ont fait pire qu’eux.

“Il y a eu tout ce bruit parce quelqu’un à décider de sortir ces vidéos. A cet effet, je me pose la question à savoir qui n’a jamais fait de bêtises dans sa vie? Donc, je demande plus de tolérance envers nos jeunes sœurs. Car, quand une femme tombe amoureuse, elle ne maîtrise plus ce qu’elle fait..”, dit-il.